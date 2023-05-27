23-летнего жителя Екатеринбурга задержали за подготовку к теракту

Задержали подозреваемого в мае 2023 года, в операции участвовали сотрудники свердловского управления ФСБ. Суд избрал для молодого человека избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого попытался обжаловать это решение, но безрезультатно, пишет «КП-Екатеринбург».