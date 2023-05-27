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23-летнего жителя Екатеринбурга задержали за подготовку к теракту

27 мая 2023, 12:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге арестовали 23-летнего молодого человека. Его подозревают в подготовке к террористическому акту.

Задержали подозреваемого в мае 2023 года, в операции участвовали сотрудники свердловского управления ФСБ. Суд избрал для молодого человека избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого попытался обжаловать это решение, но безрезультатно, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, свердловская ФСБ смогла пресечь деятельность восьми диверсионных групп. Задержано 20 человек, возбуждено 13 уголовных дел.

Свердловское ФСБ пресекло деятельность восьми диверсионных групп
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Теракт#Арест#Задержание#Происшествия
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