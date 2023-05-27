«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме

В связи с массовыми лесными пожарами, которые перекидываются на частные и дачные дома, в Свердловской области с конца апреля 2023 года действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь, в том числе для приготовления шашлыка или сжигания сухой травы или веток. Есть и запрет на посещение лесов, в Свердловской области проводятся рейды вблизи водоемов, где рыбакам и любителям «тихой охоты» напоминают о противопожарных правилах.