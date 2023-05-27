«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Выходные без шашлыка депутат проводит и сам, полностью поддерживая введенный властями региона запрет на разведение открытого огня:
Потерпите! Без шашлыка можно выходные провести. Сам провел выходные без шашлыка, нормально, можно провести. Как бы не было у вас на приусадебном участке оборудовано место — для приготовления того же шашлыка или для сжигания того же мусора, сухой травы или старой листвы. Ну не делайте вы сейчас этого, не делайте! — обращается депутат к тагильчанам в беседе с TagilCity.ru.
В связи с массовыми лесными пожарами, которые перекидываются на частные и дачные дома, в Свердловской области с конца апреля 2023 года действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь, в том числе для приготовления шашлыка или сжигания сухой травы или веток. Есть и запрет на посещение лесов, в Свердловской области проводятся рейды вблизи водоемов, где рыбакам и любителям «тихой охоты» напоминают о противопожарных правилах.
Важность соблюдения введенных в регионе ограничениях вице-спикер тагильской Гордумы Алексей Балыбердин оценивает на собственном опыте:
Я просто был свидетелем нескольких пожаров в своей жизни. У меня бабушки, к сожалению, свой дом сгорел, я просто видел это на своих глазах, как это все происходит. Несколько лет назад в соседней деревне был пожар, у меня дома рядом с Краснопольем. И мы через поле видели, как вспыхивают дома. Просто это очень страшно. Не стоит того эта сухая трава, не стоит этот кусочек мусора. Ветер разносит языки пламени. Погода, к сожалению, благоприятствует распространению пожаров: ветрено, сухо, дождей особо нет и не предвидится. Давайте все-таки прислушиваться к тому, что нам говорят в рупоры на всех улицах, что особый противопожарный режим. Не разводим открытый огонь от слова совсем, ну просто не разводим. Как бы вы за ним ни могли уследить — не надо. Потом просто локти кусать будете.
Всего в Свердловской области с конца апреля пострадали более 200 зданий, в том числе свыше 100 жилых домов. Есть несколько погибших, а на восстановление уничтоженных огнем объектов придется потратить сотни миллионов рублей.
Для борьбы со стихией в регионе привлекается авиация, а также массово создаются бригады добровольцев: люди выезжают на места лесных пожаров, чтобы помогать спасателям в тушении и защищать близлежащие населенные пункты и садовые товарищества.