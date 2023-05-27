Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Березовском, пока мама пила чай

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Утром к маме мальчика пришла в гости подруга вместе с ребенком. Дети играли в комнате, а женщины на кухне пили чай с тортом. Затем забежал сын знакомой, которому тоже два года, и как смог сообщил о случившемся.
Мальчик, выпавший из окна остался жив. На место происшествия сразу же прибыли полицейские и медики скорой помощи. Малыша госпитализировали в реанимацию с различными травмами, сейчас врачи борются за его жизнь.
Сейчас силовики проводят проверочные мероприятия. После этого будет принято обоснованное решение, пишет Е1.