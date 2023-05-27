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Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Березовском, пока мама пила чай

27 мая 2023, 11:06
Фото: 1MI
Двухлетний ребенок выпал вместе с москитной сеткой из окна пятиэтажки в Березовском. В это время его мама с подругой пили чай с тортом.

Утром к маме мальчика пришла в гости подруга вместе с ребенком. Дети играли в комнате, а женщины на кухне пили чай с тортом. Затем забежал сын знакомой, которому тоже два года, и как смог сообщил о случившемся.

Мальчик, выпавший из окна остался жив. На место происшествия сразу же прибыли полицейские и медики скорой помощи. Малыша госпитализировали в реанимацию с различными травмами, сейчас врачи борются за его жизнь.

Сейчас силовики проводят проверочные мероприятия. После этого будет принято обоснованное решение, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Ребенок#Окно#Выпал#Больница#Реанимация#Происшествия#Свердловская область#Березовский
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