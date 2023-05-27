Мальчик из Нижнего Тагила записал песню про Хабиба

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Композиция размещена на различных интернет-площадках. Автором слов является Елизавета Лаврова, мама Матвея.
Судя по тексту песни, мальчик занимается вокалом и ведет активную концертную деятельность. В припеве трека есть такие слова:
Я хочу быть как Хабиб, стадионы собирать. И по разным городам разъезжать и выступать.
Напомним, Хабиб приезжал в Нижний Тагил в 2022 году дважды. Он был хедлайнером на праздновании 300-летнего юбилея города. Певец поздравил местных жителей и гостей с праздником и исполнил популярные композиции.