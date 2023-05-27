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Мальчик из Нижнего Тагила записал песню про Хабиба

27 мая 2023, 10:12
Фото: TagilCity.ru
Песню под названием «Я хочу быть как Хабиб» записал Матвей Лавров из Нижнего Тагила.

Композиция размещена на различных интернет-площадках. Автором слов является Елизавета Лаврова, мама Матвея.

Судя по тексту песни, мальчик занимается вокалом и ведет активную концертную деятельность. В припеве трека есть такие слова:

Я хочу быть как Хабиб, стадионы собирать. И по разным городам разъезжать и выступать.

Напомним, Хабиб приезжал в Нижний Тагил в 2022 году дважды. Он был хедлайнером на праздновании 300-летнего юбилея города. Певец поздравил местных жителей и гостей с праздником и исполнил популярные композиции.

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#Нижний Тагил#Песня#Музыка#Ребенок#Исполнитель#Свободное время#Эксклюзив#Евгения Сафина
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