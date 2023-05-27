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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

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Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле

27 мая 2023, 15:09
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле очевидцы заметили, как маленький ребенок вылез в окно и держался за оконную решетку в доме № 21 по улице Циолковского.

Это происходило примерно в 18:40 часов 27 мая на первом этаже дома №21 по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Судя по кадрам, ребенок вылез в окно и повис на оконной решетке.

Мы проходили мимо, вдруг увидели, что ребенок болтается на решетке. Для него это было весело, такое ощущение, что он так делает не в первый раз. Мы стали подходить к окну, чтобы позвать взрослых, или даже вызвать полицию, вдруг из окна высунулся татуированный мужчина, кажется, не совсем трезвый, наругал ребенка и затащил его в квартиру, — рассказала тагильчанка Ульяна.

По всей видимости, из-за жары хозяева открыли окна нараспашку, однако правила безопасности детям не объяснили. 

Фото: TagilCity.ru
#Юлия Степанова#Свердловская область#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Ребенок#Происшествия#Эксклюзив
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