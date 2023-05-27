Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Это происходило примерно в 18:40 часов 27 мая на первом этаже дома №21 по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Судя по кадрам, ребенок вылез в окно и повис на оконной решетке.
Мы проходили мимо, вдруг увидели, что ребенок болтается на решетке. Для него это было весело, такое ощущение, что он так делает не в первый раз. Мы стали подходить к окну, чтобы позвать взрослых, или даже вызвать полицию, вдруг из окна высунулся татуированный мужчина, кажется, не совсем трезвый, наругал ребенка и затащил его в квартиру, — рассказала тагильчанка Ульяна.
По всей видимости, из-за жары хозяева открыли окна нараспашку, однако правила безопасности детям не объяснили.