Молебен о Победе пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Всероссийский молебен о Победе проводится во всех регионах России. Ковчег со святыми мощами 1 июня будет находится в Нижнетагильской епархии.
Святыню встретят в Свято-Троицком кафедральном соборе в 8.00. Божественную литургию возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Затем мощи доставят в Екатеринбург.
Напомним, на Пасху около пяти тысяч человек вышли на Крестный ход в Екатеринбурге. Шествие возглавлял митрополит Евгений Кульберг.