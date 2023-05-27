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Молебен о Победе пройдет в Нижнем Тагиле

27 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI
1 июня 2023 года в Нижнем Тагиле состоится молебен о Победе. В город привезут мощи покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца.

Всероссийский молебен о Победе проводится во всех регионах России. Ковчег со святыми мощами 1 июня будет находится в Нижнетагильской епархии.

Святыню встретят в Свято-Троицком кафедральном соборе в 8.00. Божественную литургию возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Затем мощи доставят в Екатеринбург.

Фото: Нижнетагильская епархия

Напомним, на Пасху около пяти тысяч человек вышли на Крестный ход в Екатеринбурге. Шествие возглавлял митрополит Евгений Кульберг. 

#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Церковь#Молебен#Мощи#Победа#Общество#Эксклюзив
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