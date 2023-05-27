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Нижний Тагил вошел в топ-10 по окупаемости однокомнатных квартир при сдаче в аренду

27 мая 2023, 08:19
Фото: 1MI
Нижний Тагил занял 9 строчку рейтинга по окупаемости однокомнатных квартир, если их сдавать в аренду. Аналитики провели исследование примерно в 150 городах России.

Так, в Нижнем Тагиле «вернуть» стоимость однокомнатной квартиры собственнику удастся за 10 лет и 9 месяцев. При этом он получит 9,15% годовых. В среднем в Тагиле однокомнатная квартира стоит около 1,5 миллиона рублей. За аренду платят 11,8 тысячи рублей в месяц.

На первой строчке рейтинга находится Губаха в Пермском крае. Там денежное вложение окупится за 4,5 года. Однокомнатная квартира там стоит 900 тысяч рублей, а аренда — 17,2 тысячи.

Также, по данным Домклик Сбербанк, в Москве аренда квартиры окупится только через 20 лет, а в Санкт-Петербурге — через 25 лет.

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#Евгения Сафина#Квартира#Аренда#Доход#Деньги#Статистика#Экономика#Нижний Тагил
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