Нижний Тагил вошел в топ-10 по окупаемости однокомнатных квартир при сдаче в аренду

Так, в Нижнем Тагиле «вернуть» стоимость однокомнатной квартиры собственнику удастся за 10 лет и 9 месяцев. При этом он получит 9,15% годовых. В среднем в Тагиле однокомнатная квартира стоит около 1,5 миллиона рублей. За аренду платят 11,8 тысячи рублей в месяц.