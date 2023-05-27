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Организаторы НМЭК рассказали об итогах мероприятия

27 мая 2023, 12:57
Фото: roscongress.org
В Санкт-Петербурге завершился X Невский международный экологический конгресс, который проходил под девизом: «Экология – право, а не привилегия». Ежегодно конгресс собирает представителей бизнеса, науки и государства для обсуждения острых экологических вопросов.

Конгресс известен как главное государственное событие международного масштаба в сфере охраны природы, которое собирает экспертов со всего мира, объединенных поиском решения глобальных задач экологической повестки, пишет nashgorod.ru.

В роли организаторов X Невского международного экологического конгресса выступили правительство РФ, Совет Федерации и Минприроды РФ, а также Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Решением операционных задач по подготовке и проведению мероприятия занимался Фонд Росконгресс. Информационным партнером НМЭК-2023 стал медиахолдинг 1MI.

«Россия наращивает уникальные экологические компетенции и готова ими делиться, экспортировать эти технические и технологические решения», – заявила, обращаясь к участникам мероприятия, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В то же время зампредседателя правительства критически высказалась в адрес тех, кто пытается использовать проблемы экологии для оказания политического давления и осуществления экономических манипуляций. Абрамченко выразила уверенность, что подобная практика недопустима, и добавила, что правительство России всегда выступало против экологической дискриминации и демонстрировало готовность к диалогу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, напомнила: «Жить в здоровой окружающей среде есть право каждой страны, каждого народа, а не привилегия отдельных государств». Она также подчеркнула, что экосистема Земли остается единственным общим домом для всех жителей Земли, который им следует беречь и охранять.

В 2023 году на полях конгресса побывали более 1500 делегатов и представителей СМИ. В сравнении с 2021 годом число участников выросло почти в два раза.

Участие гостей из 52 стран и территорий обеспечило мероприятию международный уровень.

В роли основных экспертов конгресса выступили представители научного сообщества. Среди 100 специалистов были делегаты от 50 международных и российских экологических организаций. Также участниками НМЭК стали свыше 150 российских и иностранных компаний, которые представляли более 300 предпринимателей.

Впервые в истории конгресса на его полях проводился Молодежный день: он привлек более двух тысяч представителей всевозможных экологических и молодежных сообществ, а в его деловой программе задействовали более 100 спикеров.

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