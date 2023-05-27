Организаторы НМЭК рассказали об итогах мероприятия

«Россия наращивает уникальные экологические компетенции и готова ими делиться, экспортировать эти технические и технологические решения», – заявила, обращаясь к участникам мероприятия, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В то же время зампредседателя правительства критически высказалась в адрес тех, кто пытается использовать проблемы экологии для оказания политического давления и осуществления экономических манипуляций. Абрамченко выразила уверенность, что подобная практика недопустима, и добавила, что правительство России всегда выступало против экологической дискриминации и демонстрировало готовность к диалогу.