РЭО: Объем лотов на цифровой платформе по торговле вторсырьем превысил 1 млрд рублей

Важно отметить, что в регионах, где существует большое количество сортировочных комплексов, предложение всегда выше. Однако для полимерных отходов расстояние до потребителя не является особо критичным, в то время как для макулатуры или стекла оно играет решающую роль. Фактор транспортировки особенно сказывается на торговле в труднодоступных регионах. Например, из-за логистических проблем на Ямале сортировочные комплексы готовы продавать макулатуру за 200-300 рублей за тонну, в то время как в центральной части России цены в 10-30 раз выше.