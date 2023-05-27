РЭО: Объем лотов на цифровой платформе по торговле вторсырьем превысил 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
Буцаев отметил, что основной проблемой при продаже вторичного сырья является наличие объектов переработки в конкретных регионах. Однако ЭТП отличается своим функционалом, который объединяет всех участников отрасли обращения с отходами на единой платформе. На данный момент на площадке зарегистрировано более 850 пользователей, выставлено более 550 лотов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Важно отметить, что в регионах, где существует большое количество сортировочных комплексов, предложение всегда выше. Однако для полимерных отходов расстояние до потребителя не является особо критичным, в то время как для макулатуры или стекла оно играет решающую роль. Фактор транспортировки особенно сказывается на торговле в труднодоступных регионах. Например, из-за логистических проблем на Ямале сортировочные комплексы готовы продавать макулатуру за 200-300 рублей за тонну, в то время как в центральной части России цены в 10-30 раз выше.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП в РЭО, рассказал о работе площадки. Он отметил, что пакет инструментов ЭТП позволяет полнее охватить рынок за счет обеспечения удобного взаимодействия между всеми участниками рынка по всей территории России. Абдурахимов отметил, что на текущий момент ЭТП является самой крупной площадкой по числу пользователей, и здесь можно найти утилизаторов и заготовителей практически для любой отходной фракции. Пользователи имеют возможность торговать всеми видами вторичных ресурсов и сырья, а также заключать сделки на выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).