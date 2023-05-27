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Силовики нагрянули на точки общепита в Екатеринбурге

27 мая 2023, 10:46. Обновлено в 10:48
Фото: 1MI
Свердловские силовики начали комплексные проверки учреждений общепита. В рейдах участвуют сотрудники УФСБ, полиции, Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС и Росгвардии.

Первая проверка в шести точках питания состоялась 26 мая на Сортировке. Было выявлено множество грубых нарушений. Рейды будут проводиться и дальше.

У некоторых работников не оказалось санитарных книжек, не соблюдалась личная гигиена персонала, а отделка на кухнях не соответствовала санитарным нормам.
В некоторых заведениях не было маркировки на продуктах и документов на сырье для приготовления пищи.

Кроме того, не во всех точках общепита были средства для тушения пожаров. К тому же рестораторы использовали открытый огонь для готовки, а это нарушает особый противопожарный режим.

На основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
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#Евгения Сафина#ФСБ#Ресторан#Проверка#Екатеринбург#Общество
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