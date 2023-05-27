Силовики нагрянули на точки общепита в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Первая проверка в шести точках питания состоялась 26 мая на Сортировке. Было выявлено множество грубых нарушений. Рейды будут проводиться и дальше.
У некоторых работников не оказалось санитарных книжек, не соблюдалась личная гигиена персонала, а отделка на кухнях не соответствовала санитарным нормам.
В некоторых заведениях не было маркировки на продуктах и документов на сырье для приготовления пищи.
Кроме того, не во всех точках общепита были средства для тушения пожаров. К тому же рестораторы использовали открытый огонь для готовки, а это нарушает особый противопожарный режим.
На основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.