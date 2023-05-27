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Трамваи встали на Вагонке в Нижнем Тагиле днем 27 мая

27 мая 2023, 07:40
Фото: TagilCity.ru
Трамвайное движение парализовало днем 27 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На тяговой подстанции пропало напряжение.
Трамваи стоят на улицах Энтузиастов и Спортивной в обе стороны. Проезжали мимо около 12.00, видели вагонов шесть или семь. Мало того, что проспект Вагоностроителей сегодня перекрыт из-за велопробега, так еще и трамваи не ездят. Настоящий транспортный коллапс, — рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки Светлана.
Фото: TagilCity.ru

В МУП «Тагильский трамвай» принесли тагильчанам извинения за доставленные неудобства. Движение по маршрутам №№ 6, 8, 10 и 12 было приостановлено по причине отсутствия напряжения на тяговой подстанции. На момент публикации оно было возобновлено.

Вагонку перекрыли 27 мая для велопробега в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Трамвай#Движение#Транспорт#Эксклюзив#Евгения Сафина
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