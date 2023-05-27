Трамваи встали на Вагонке в Нижнем Тагиле днем 27 мая

В МУП «Тагильский трамвай» принесли тагильчанам извинения за доставленные неудобства. Движение по маршрутам №№ 6, 8, 10 и 12 было приостановлено по причине отсутствия напряжения на тяговой подстанции. На момент публикации оно было возобновлено.