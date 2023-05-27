Трех пьяных водителя за четыре часа поймали в Нижнем Тагиле

Такие рейды, которые предусматривают сплошную остановку транспорта, направлены на выявление грубых нарушений ПДД. За четыре часа автоинспекторы обнаружили, что три водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит лишение прав до двух лет и предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей.