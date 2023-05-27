Трех пьяных водителя за четыре часа поймали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Такие рейды, которые предусматривают сплошную остановку транспорта, направлены на выявление грубых нарушений ПДД. За четыре часа автоинспекторы обнаружили, что три водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит лишение прав до двух лет и предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей.
Рейды будут продолжаться и в выходные дни. Особое внимание сотрудники ГАИ уделят местам отдыха тагильчан и водоемам. В отделе пропаганды ГИБДД просят сообщать о фактах грубых нарушений ПДД по телефону 8 (3435) 47-70-01.