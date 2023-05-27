TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Трех пьяных водителя за четыре часа поймали в Нижнем Тагиле

27 мая 2023, 07:19
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Трех водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали в Нижнем Тагиле за четыре часа. 26 мая в городе проходил рейд «Стоп контроль».

Такие рейды, которые предусматривают сплошную остановку транспорта, направлены на выявление грубых нарушений ПДД. За четыре часа автоинспекторы обнаружили, что три водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит лишение прав до двух лет и предусмотрен штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Рейды будут продолжаться и в выходные дни. Особое внимание сотрудники ГАИ уделят местам отдыха тагильчан и водоемам. В отделе пропаганды ГИБДД просят сообщать о фактах грубых нарушений ПДД по телефону 8 (3435) 47-70-01.

Пьяный водитель врезался в остановку в Первоуральске. Пострадало три человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель в Новоуральске пытался откупиться от инспекторовЖитель Тавды угнал автомобиль после ареста за пьяную ездуПьяный водитель сбил девятилетнего мальчика-самокатчика в Волчанске
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Рейд#Пьяный водитель#ГИБДД#ПДД#Транспорт
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
25 мая 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
24 мая 07:27
Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:46
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
Вчера, 06:51
Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО
Вчера, 11:00