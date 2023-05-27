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В 5 раз выросло число заболевших сальмонеллезом после посещения ресторана в Тавде

27 мая 2023, 05:46
Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области
С пяти до 24 человек возросло количество людей, которые заразились острой кишечной инфекцией в ресторане японской кухни «Хотей» в Тавде.

Среди заболевших 23 клиента заведения и один сотрудник. Сальмонеллез уже подтвержден у семи человек, остальные пробы пока находятся в работе. Также специалисты исследуют еду, сырье, воду, материалы от персонала, смывы.

В ресторане сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения СанПиН. Например, в плохом состоянии находится холодильное оборудование, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе. Кроме того, персонал допускался к работе без медицинского осмотра.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Сейчас деятельность заведения приостановлена. В ресторане будет проводиться заключительная дезинфекция и дополнительное обследование сотрудников.

Кишечная инфекция обнаружена у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде
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#Евгения Сафина
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