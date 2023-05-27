В 5 раз выросло число заболевших сальмонеллезом после посещения ресторана в Тавде

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Среди заболевших 23 клиента заведения и один сотрудник. Сальмонеллез уже подтвержден у семи человек, остальные пробы пока находятся в работе. Также специалисты исследуют еду, сырье, воду, материалы от персонала, смывы.
В ресторане сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения СанПиН. Например, в плохом состоянии находится холодильное оборудование, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе. Кроме того, персонал допускался к работе без медицинского осмотра.
Сейчас деятельность заведения приостановлена. В ресторане будет проводиться заключительная дезинфекция и дополнительное обследование сотрудников.