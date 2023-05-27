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В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки. В его квартире разгорелся пожар

27 мая 2023, 12:06
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

В Екатеринбурге их окна дома на улице Автомагистральная, 13 вечером 26 мая выпал мужчина, он скончался. Затем в квартире начался пожар.

По словам очевидцев, мужчина курил и не удержался. Из окна кухни пошел дым, так как загорелась занавеска. Оказалось, что в квартире находился еще один человек. Чтобы открыть дверь, пришлось применять болгарку. Второго мужчину спасатели вынесли, потому что он сам не мог ходить, пишет паблик «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец» ВКонтакте.

На место пожара прибыли девять огнеборцев и три единицы техники. Огонь охватил площадь в один квадратный метр, было повреждено домашнее имущество. Пострадавшего вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Следственный комитет уже начал проверку. Сотрудники осмотрели место происшествия, опрашиваются и устанавливаются очевидцы происшествия.

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