В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки. В его квартире разгорелся пожар

По словам очевидцев, мужчина курил и не удержался. Из окна кухни пошел дым, так как загорелась занавеска. Оказалось, что в квартире находился еще один человек. Чтобы открыть дверь, пришлось применять болгарку. Второго мужчину спасатели вынесли, потому что он сам не мог ходить, пишет паблик «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец» ВКонтакте.