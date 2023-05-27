В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки. В его квартире разгорелся пожар

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По словам очевидцев, мужчина курил и не удержался. Из окна кухни пошел дым, так как загорелась занавеска. Оказалось, что в квартире находился еще один человек. Чтобы открыть дверь, пришлось применять болгарку. Второго мужчину спасатели вынесли, потому что он сам не мог ходить, пишет паблик «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец» ВКонтакте.
На место пожара прибыли девять огнеборцев и три единицы техники. Огонь охватил площадь в один квадратный метр, было повреждено домашнее имущество. Пострадавшего вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Следственный комитет уже начал проверку. Сотрудники осмотрели место происшествия, опрашиваются и устанавливаются очевидцы происшествия.