В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Среднесуточная температура воздуха составила +23,5 градусов. Это на 8,6 градусов выше нормы. Днем в пятницу было +29,3 градуса, а ночью было зафиксировано +18,2 градуса.
Жаркая погода в Свердловской области с дневными температурами +30 и выше сохранится до 29 мая включительно. Более холодный воздух достигнет Среднего Урала после того, как циклон уйдет на север. Прохождение холодного фронта через регион ожидается в ночь на 30 мая, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».