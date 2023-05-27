В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года

Жаркая погода в Свердловской области с дневными температурами +30 и выше сохранится до 29 мая включительно. Более холодный воздух достигнет Среднего Урала после того, как циклон уйдет на север. Прохождение холодного фронта через регион ожидается в ночь на 30 мая, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».