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В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года

27 мая 2023, 11:22
Фото: 1MI
26 мая стало самым теплым днем в Екатеринбурге в 2023 году. Был побит температурный рекорд 71-летней давности.

Среднесуточная температура воздуха составила +23,5 градусов. Это на 8,6 градусов выше нормы. Днем в пятницу было +29,3 градуса, а ночью было зафиксировано +18,2 градуса.

Жаркая погода в Свердловской области с дневными температурами +30 и выше сохранится до 29 мая включительно. Более холодный воздух достигнет Среднего Урала после того, как циклон уйдет на север. Прохождение холодного фронта через регион ожидается в ночь на 30 мая, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

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#Екатеринбург#Евгения Сафина#Жара#Прогноз погоды#Весна#Май#Природа
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