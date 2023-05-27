В Нижнем Тагиле водитель снес забор и получил сотрясение мозга

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Мужчина, который был за рулем автомобиля, ехал со стороны улицы Высокогорская по улице Максима Горького. Он поворачивал на улицу Быкова и не справился с управлением. В результате водитель врезался в ограждение.
Медики осмотрели его и установили, что тагильчанин получил сотрясение головного мозга. Затем мужчину отпустили домой. Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования на алкогольное опьянение, водитель оказался трезвым.
В Госавтоинспекции напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и следить за дорожной ситуацией, чтобы не допускать аварий.
ДТП заснял на камеру подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. На кадрах записи видно, что у автомобиля поврежден капот и бампер.