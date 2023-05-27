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В Нижнем Тагиле водитель снес забор и получил сотрясение мозга

27 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 20 мая водитель Daewoo Matiz на улице Быкова влетел в забор. В результате у мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, ехал со стороны улицы Высокогорская по улице Максима Горького. Он поворачивал на улицу Быкова и не справился с управлением. В результате водитель врезался в ограждение.

Медики осмотрели его и установили, что тагильчанин получил сотрясение головного мозга. Затем мужчину отпустили домой. Сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования на алкогольное опьянение, водитель оказался трезвым.

В Госавтоинспекции напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и следить за дорожной ситуацией, чтобы не допускать аварий.

ДТП заснял на камеру подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. На кадрах записи видно, что у автомобиля поврежден капот и бампер.

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#Евгения Сафина#Авария#ГИБДД#Забор#Сотрясение мозга#ДТП#Нижний Тагил
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