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Вагонку перекрыли 27 мая для велопробега в Нижнем Тагиле

27 мая 2023, 07:01
Фото: TagilCity.ru
Проспект Вагоностроителей перекрыли в Нижнем Тагиле для проведения Первенства города по велосипедному спорту.

Ограничения продлятся до 16.00. 27 мая, в субботу, закрыты въезды и выезды на проспект Вагоностроителей.

В воскресенье, 28 мая, с 8.00 до 16.00 помимо проспекта Вагоностроителей будет закрыта четная сторона проспекта Дзержинского до Ленинградского проспекта.

Фото: TagilCity.ru

Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 29 мая до 17 июля  будет закрыта улица Красноармейская от дома № 74 до улицы Аганичева.

Из-за велопробега в выходные на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют дороги
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#Нижний Тагил#Перекрытие дорог#Велосипед#Проспект Вагоностроителей#Транспорт#Эксклюзив#Евгения Сафина
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