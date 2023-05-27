Вагонку перекрыли 27 мая для велопробега в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Ограничения продлятся до 16.00. 27 мая, в субботу, закрыты въезды и выезды на проспект Вагоностроителей.
В воскресенье, 28 мая, с 8.00 до 16.00 помимо проспекта Вагоностроителей будет закрыта четная сторона проспекта Дзержинского до Ленинградского проспекта.
Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 29 мая до 17 июля будет закрыта улица Красноармейская от дома № 74 до улицы Аганичева.