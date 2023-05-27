Житель Екатеринбурга получил в мае квитанцию с большим счетом за отопление

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
По словам собственника двухкомнатной квартиры на Уралмаше, за три дня отопления в мае ему выставили счет в 711 рублей. За весь апрель он заплатил 1 499 рублей.
В едином расчетном центре объяснили, как именно проводится начисление. Дело в том, что квитанции формируют в 20-х числах каждого месяца. А если в доме стоит общедомовой прибор учета отопления, то берутся показания по ОДПУ.
Таким образом, в мае собственники квартир платят за конец апреля и май, до отключения отопления, пишет Е1.