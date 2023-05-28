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Более пяти тысяч гектаров возгораний ликвидировано в Свердловской области

28 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Свердловской области огнеборцы из МЧС, представители авиалесоохраны, лесничеств и волонтеры ликвидировали более пяти тысяч гектаров пожаров за одни суки.

Как сообщили в областном правительстве, пламя было потушено в Гаринском городском округе. Площадь его возгорания была самой большой – 5 тысяч гектаров.

Также были ликвидированы возгорания поменьше в Шалинском, Верхотурском, Тугулымском и ЗАТО Свободном городских округах.

Тем не менее, в области до сих пор продолжают полыхать 20 природных пожаров. Их площадь составляет более 14 гектаров. В общей сложности спасателям удалось локализовать десять пожаров площадью порядка 13 тысяч гектаров.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожары#Спасатели#Возгорания#Тушение#Тушение пожаров#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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