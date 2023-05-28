Более пяти тысяч гектаров возгораний ликвидировано в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как сообщили в областном правительстве, пламя было потушено в Гаринском городском округе. Площадь его возгорания была самой большой – 5 тысяч гектаров.
Также были ликвидированы возгорания поменьше в Шалинском, Верхотурском, Тугулымском и ЗАТО Свободном городских округах.
Тем не менее, в области до сих пор продолжают полыхать 20 природных пожаров. Их площадь составляет более 14 гектаров. В общей сложности спасателям удалось локализовать десять пожаров площадью порядка 13 тысяч гектаров.