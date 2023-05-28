Бойца СВО из Свердловской области выписали из больницы с пулей в ноге

На гражданке 26-летний мужчина работал плотником. Он рассказал, что когда в стране была объявлена мобилизация, он находился в Казахстане. Ему позвонила жена и сказала, что пришла повестка. Тогда он немедленно приехал домой. У Александра две дочки – им 1 год и 5 лет. Так, в конце сентября он отправился в Елань на подготовку.