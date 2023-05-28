Бойца СВО из Свердловской области выписали из больницы с пулей в ноге

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Александр Столбовой рассказал, что был ранен в левую ногу на СВО. Пуля осталась у него прямо в ноге после очередного штурма, но уральца все равно могут вернуть в зону боевых действий, пишет Е1.
По словам свердловчанина, его нога после ранения как будто отсыхает – именно так он ее чувствует.
На гражданке 26-летний мужчина работал плотником. Он рассказал, что когда в стране была объявлена мобилизация, он находился в Казахстане. Ему позвонила жена и сказала, что пришла повестка. Тогда он немедленно приехал домой. У Александра две дочки – им 1 год и 5 лет. Так, в конце сентября он отправился в Елань на подготовку.
После ранения в ногу в зоне СВО мужчину в тот же день эвакуировали в Донецк, там сделали укол и на следующее утро отправили в Ростов в больницу. Все это время он был в повязке, которую наложил себе сам.
Позднее его перевели в больницу в Санкт-Петербурге. Через 10 дней его вызвали на военно-врачебную комиссию, после которой он поехал в санаторий.
Потом была еще одна ВВК, уже в Екатеринбурге. Он показывал результаты своего обследования, где ему сказали, что он «хочет откосить», и что его состояние здоровья позволяет вновь отправиться на СВО. Однако Александр к этому не готов и не согласен с решением комиссии, что и пытается доказать.
В аппарате свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой и пресс-службе ЦВО. Здесь отметили, что Столбовой обращался за получением региональных выплат через портал госуслуг, но 4 мая получил отказ, так как «Сведения об участии военнослужащего на СВО не подтверждены».
В результате Татьяна Мерзлякова направила обращение в минсоцполитики для дальнейших разбирательств.