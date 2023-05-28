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Евгений Ройзман* попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

28 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП, в которое попал экс-мэр города Евгений Ройзман*.

О произошедшем рассказал Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Само ДТП произошло в вечернее время 27 мая.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в результате аварии никто не пострадал, а водители оформили ДТП самостоятельно. Повреждены в результате ЧП оказались лишь машины.

Напомним, что ранее на Ройзмана* было возбуждено уголовное дело из-за того, что он 1 июля 2022 года провел в прямом эфире стрим, во время которого называл спецоперацию войной.

*- признан иноагентом

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Кольцовский тракт#Авария#Происшествия#Евгений Ройзман*
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