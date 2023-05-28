Евгений Ройзман* попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
О произошедшем рассказал Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Само ДТП произошло в вечернее время 27 мая.
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в результате аварии никто не пострадал, а водители оформили ДТП самостоятельно. Повреждены в результате ЧП оказались лишь машины.
Напомним, что ранее на Ройзмана* было возбуждено уголовное дело из-за того, что он 1 июля 2022 года провел в прямом эфире стрим, во время которого называл спецоперацию войной.
*- признан иноагентом