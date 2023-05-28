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Мэр Нижнего Тагила поздравил с праздником ветеранов пограничных войск

28 мая 2023, 11:25
Фото: Владислав Пинаев
Ветеранов пограничных войск с профессиональным праздником поздравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

28 мая в России отмечается День пограничника. Владислав Пинаев отметил, что на протяжении столетий «часовые России», как иначе называют пограничников, защищали страну от вврагов. Их заслуги преумножают боевые традиции и славу элитных войск, добавил мэр.

Отдельно он поздравил пограничников, которые сейчас находятся на спецоперации.

Желаю всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей любимой Родины, доброго здоровья, благополучия и нерушимости наших границ! — добавил Владислав Пинаев.
Глава Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и почтил память павших
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#Нижний Тагил#Поздравление#Пограничники#Военные#Общество#Елена Озерова#Владислав Пинаев
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