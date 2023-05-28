Мэр Нижнего Тагила поздравил с праздником ветеранов пограничных войск

28 мая в России отмечается День пограничника. Владислав Пинаев отметил, что на протяжении столетий «часовые России», как иначе называют пограничников, защищали страну от вврагов. Их заслуги преумножают боевые традиции и славу элитных войск, добавил мэр.



Отдельно он поздравил пограничников, которые сейчас находятся на спецоперации.