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На отдыхающих у водоема в Екатеринбурге устроена облава

28 мая 2023, 08:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители устроили облаву на жителей, которые отдыхают около водоемов.

Дело в том, что они жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В результате стражи порядка поймали с поличным сразу несколько любителей шашлыков. Также они обнаружили распивающих алкоголь на природе граждан, и мелких хулиганов.

Пойманные нарушители выразили полицейским свои возмущения в связи с тем, что им не разрешили жарить шашлыки и пить спиртное. Рейды продолжаются.

Полицейские попросили граждан не нарушать противопожарный режим, а также внимательнее относиться к детской безопасности на водоемах.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Водоем#Шашлыки#Рейд#Противопожарный режим#Облава#Происшествия#Елена Озерова
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