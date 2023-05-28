На отдыхающих у водоема в Екатеринбурге устроена облава

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Дело в том, что они жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
В результате стражи порядка поймали с поличным сразу несколько любителей шашлыков. Также они обнаружили распивающих алкоголь на природе граждан, и мелких хулиганов.
Пойманные нарушители выразили полицейским свои возмущения в связи с тем, что им не разрешили жарить шашлыки и пить спиртное. Рейды продолжаются.
Полицейские попросили граждан не нарушать противопожарный режим, а также внимательнее относиться к детской безопасности на водоемах.