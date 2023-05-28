Нашествие бабочек-вредителей ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В этом году ожидается их массовый вылет – такое происходит один раз в 10–12 лет. Сражаться с ними непросто, пишет Е1.
По словам сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Алексея Гилева, сражаться с ними можно при помощи табачной пыли, опрыскивателя или других средств. К примеру, можно использовать инсектициды, но это не полезное вещество.
Чтобы помочь в борьбе с этими насекомыми, можно самостоятельно ловить боярышниц, складывать их в газету и передавать энтомологам. Благодаря этому они смогут лучше изучить этот вид вредителей.