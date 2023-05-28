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Нашествие бабочек-вредителей ожидается в Свердловской области

28 мая 2023, 08:29
Фото: 1MI
Нашествие бабочек произойдет в ближайшие дни в Свердловской области из-за зеленых гусениц, которые атаковали поселки.

В этом году ожидается их массовый вылет – такое происходит один раз в 10–12 лет. Сражаться с ними непросто, пишет Е1.

По словам сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Алексея Гилева, сражаться с ними можно при помощи табачной пыли, опрыскивателя или других средств. К примеру, можно использовать инсектициды, но это не полезное вещество.

Чтобы помочь в борьбе с этими насекомыми, можно самостоятельно ловить боярышниц, складывать их в газету и передавать энтомологам. Благодаря этому они смогут лучше изучить этот вид вредителей.

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#Свердловская область#Бабочки#Бабочки-вредители#Массовый вылет#Природа#Елена Озерова
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