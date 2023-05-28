Подземный переход Цоя в Екатеринбурге закрасят граффити за 8 миллионов

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Сейчас там изображен музыкант Виктор Цой. Новый стрит-арт также будет посвящен уральской рок-музыке, сообщает ЕАН.
Помимо этого, в администрации добавили, что также на своде подземного перехода хотят соорудить световые инсталляции. В документации указано, что разрисуют 1027,68 кв. м поверхностей стен перехода и лестничных спусков.
Световые инсталляции будут созданы в виде цитат, расположатся на конструктивных элементах. Подрядной организации предстоит провести отбор среди стрит-арт-художников, а также организовать их деятельность на объекте.
Затем представители мэрии соберутся для торжественного открытия перехода. Все работы планируется завершить к 11 августа.