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Подземный переход Цоя в Екатеринбурге закрасят граффити за 8 миллионов

28 мая 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в подземном переходе Виктора Цоя появится новый стрит-арт. На него мэрия выделит 8 миллионов рублей.

Сейчас там изображен музыкант Виктор Цой. Новый стрит-арт также будет посвящен уральской рок-музыке, сообщает ЕАН.

Помимо этого, в администрации добавили, что также на своде подземного перехода хотят соорудить световые инсталляции. В документации указано, что разрисуют 1027,68 кв. м поверхностей стен перехода и лестничных спусков.

Световые инсталляции будут созданы в виде цитат, расположатся на конструктивных элементах. Подрядной организации предстоит провести отбор среди стрит-арт-художников, а также организовать их деятельность на объекте.

Затем представители мэрии соберутся для торжественного открытия перехода. Все работы планируется завершить к 11 августа.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Подземный переход#Граффити#Цой#Художники#Стрит-арт#Общество
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