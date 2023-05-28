Поезд насмерть сбил человека в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
Это произошло в утреннее время 28 мая на железнодорожных путях в Белоярском районе, поблизости к Гагарскому поселку.
Известно, что машинист поезда, увидев мужчину, не сумел экстренно затормозить так, чтобы не сбить прохожего.
Теперь Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшие смерть человека по неосторожности», сообщили в пресс-службе ведомства.