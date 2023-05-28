После смерти в пожаре 4 человек под Новоуральском возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Установлен ряд судебных экспертиз - судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая. Все обстоятельства выясняются, на месте работают следователи и криминалисты.
В региональном ГУ МВД России отметили, что личности всех погибших установлены. Это местные жители - трое мужчин и одна женщина. Всем им от 33 до 50 лет. В интересах следствия более подробные данные не разглашаются.
Напомним, что в Свердловской области продолжают полыхать природные пожары. В общей сложности огнеборцы и добровольцы за последние сутки потушили около 5 гектаров леса.