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После смерти в пожаре 4 человек под Новоуральском возбуждено уголовное дело

28 мая 2023, 06:44
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в одном из сел Новоуральского городского округа.

Установлен ряд судебных экспертиз - судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая. Все обстоятельства выясняются, на месте работают следователи и криминалисты.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В региональном ГУ МВД России отметили, что личности всех погибших установлены. Это местные жители - трое мужчин и одна женщина. Всем им от 33 до 50 лет. В интересах следствия более подробные данные не разглашаются.

Напомним, что в Свердловской области продолжают полыхать природные пожары. В общей сложности огнеборцы и добровольцы за последние сутки потушили около 5 гектаров леса.

Более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами в Свердловской области
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