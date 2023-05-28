Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Маленький ребенок вылез в окно и держался за оконную решетку в квартире на первом этаже в одном из домов по улице Циолковского. Судя по кадрам, ребенок вылез в окно и повис на оконной решетке, это заметили очевидцы.
Песню под названием «Я хочу быть как Хабиб» записал Матвей Лавров из Нижнего Тагила. Он выложил ее на интернет-площадках. Судя по тексту, который написала мама ребенка, мальчик занимается вокалом и много выступает.
С призывом не жарить шашлыки в период особого противопожарного режима и не разводить огонь на дачах выступил тагильский вице-спикер Гордумы Алексей Балыбердин. Он рассказал, что лично видел пожары в деревнях и поддерживает запрет на приготовление шашлыков на природе.
Проспект Вагоностроителей был перекрыт в Нижнем Тагиле 27 мая для проведения Первенства города по велосипедному спорту. А 28 мая, кроме проспекта Вагоностроителей, закрывалась четная сторона проспекта Дзержинского до Ленинградского проспекта.
Жара будет держаться всю рабочую неделю в Нижнем Тагиле. Температура воздуха в некоторые дни достигнет +30 градусов тепла. При этом возможен ветер до 15 метров в секунду, а в выходные — дожди.