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Ребенок повис на окне в Тагиле, а проспект Вагоностроителей перекрывали на 2 дня

28 мая 2023, 14:46
Фото: TagilCity.ru
Ребенок повис на окне на 1 этаже в Нижнем Тагиле, а проспект Вагоностроителей перекрывали на два дня. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 27–28 мая.

Маленький ребенок вылез в окно и держался за оконную решетку в квартире на первом этаже в одном из домов по улице Циолковского. Судя по кадрам, ребенок вылез в окно и повис на оконной решетке, это заметили очевидцы.

Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
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Песню под названием «Я хочу быть как Хабиб» записал Матвей Лавров из Нижнего Тагила. Он выложил ее на интернет-площадках. Судя по тексту, который написала мама ребенка, мальчик занимается вокалом и много выступает.

Мальчик из Нижнего Тагила записал песню про Хабиба
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С призывом не жарить шашлыки в период особого противопожарного режима и не разводить огонь на дачах выступил тагильский вице-спикер Гордумы Алексей Балыбердин. Он рассказал, что лично видел пожары в деревнях и поддерживает запрет на приготовление шашлыков на природе.

«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
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Проспект Вагоностроителей был перекрыт в Нижнем Тагиле 27 мая для проведения Первенства города по велосипедному спорту. А 28 мая, кроме проспекта Вагоностроителей, закрывалась четная сторона проспекта Дзержинского до Ленинградского проспекта.

Вагонку перекрыли 27 мая для велопробега в Нижнем Тагиле
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Жара будет держаться всю рабочую неделю в Нижнем Тагиле. Температура воздуха в некоторые дни достигнет +30 градусов тепла. При этом возможен ветер до 15 метров в секунду, а в выходные — дожди.

Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
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