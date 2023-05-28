Ситуация с пожарами нормализовалась в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Также отмечается, что их площади еще немного увеличиваются, а главная задача, которая стоит перед спасателями – не допустить появления новых пожаров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.
Те пожары, которые сейчас разгораются в регионе, контролируются огнеборцами. Они не угрожают ни населенным пунктам, ни объектам экономики. Группировка в местах воспламенения наращена.
По сведениям Авиалесоохраны, в субботу, 27 мая, в регионе бушевало 19 пожаров на землях лесного фонда. Огонь прошел площадь 14 241 гектар.