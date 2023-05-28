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Ситуация с пожарами нормализовалась в Свердловской области

28 мая 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Свердловской области немного стабилизировалась ситуация с пожарами. Об этом сообщил Рослесхоз.

Также отмечается, что их площади еще немного увеличиваются, а главная задача, которая стоит перед спасателями – не допустить появления новых пожаров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.

Те пожары, которые сейчас разгораются в регионе, контролируются огнеборцами. Они не угрожают ни населенным пунктам, ни объектам экономики. Группировка в местах воспламенения наращена.

По сведениям Авиалесоохраны, в субботу, 27 мая, в регионе бушевало 19 пожаров на землях лесного фонда. Огонь прошел площадь 14 241 гектар.

Частный дом и надворные постройки пострадали от пожара в селе Горный Щит
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#Елена Озерова#Пожар#Свердловская область#Пожароопасная обстановка#Спасатели#Леса#Возгорания#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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