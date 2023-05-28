Скончался выпавший из окна 2-летний мальчик из Березовского

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
У ребенка были диагностированы не совместимые с жизнью травмы, он скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК России.
Трагедия случилась в дневное время в субботу, 27 мая, в доме на улице Февральская, 28. В последствии силовиками было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они восстанавливают полную картину случившегося.
Ранее в Нижнем Тагиле скончалась местная жительница, выпавшая из окна высотки. Перед этим она поссорилась со своим возлюбленным. Следователи не видят в произошедшем следов криминального характера.