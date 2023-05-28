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Скончался выпавший из окна 2-летний мальчик из Березовского

28 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Березовском скончался двухлетний мальчик, который ранее выпал из окна.

У ребенка были диагностированы не совместимые с жизнью травмы, он скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК России.

Трагедия случилась в дневное время в субботу, 27 мая, в доме на улице Февральская, 28. В последствии силовиками было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они восстанавливают полную картину случившегося.

Ранее в Нижнем Тагиле скончалась местная жительница, выпавшая из окна высотки. Перед этим она поссорилась со своим возлюбленным. Следователи не видят в произошедшем следов криминального характера.

Жительница Нижнего Тагила упала из окна и погибла
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#Березовский#Мальчик#Ребенок#Падение из окна#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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