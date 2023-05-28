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Сотня авто проехала по Екатеринбургу с флагами ЧВК «Вагнер»

28 мая 2023, 10:57
Фото: Е1
Множество автомобилей проехали в колонне по Екатеринбургу с флагами ЧВК «Вагнер».

Увидеть их можно было у «Карнавала». Это был специально организованный автопробег в пользу бойцов ЧВК. Автомобилисты проследовали в Березовский, на кладбище которого хоронят солдат. Ранее местные власти отказались согласовывать данный автопробег, пишет Е1.

В департаменте информполитики отметили, что организаторы мероприятия слишком поздно подали заявку. По закону, это делается как минимум за 10 дней, но они уведомили их лишь за два дня.

В результате мероприятие все же состоялось. Екатеринбуржцы могли наблюдать дорогие авто марок Porsche, Mercedes, Land Rover и других.

Автопробег в Екатеринбурге запретили проводить ЧВК «Вагнер»
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Автопробег#ЧВК "Вагнер"#Автомобили#Общество
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