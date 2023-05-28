Сотня авто проехала по Екатеринбургу с флагами ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Увидеть их можно было у «Карнавала». Это был специально организованный автопробег в пользу бойцов ЧВК. Автомобилисты проследовали в Березовский, на кладбище которого хоронят солдат. Ранее местные власти отказались согласовывать данный автопробег, пишет Е1.
В департаменте информполитики отметили, что организаторы мероприятия слишком поздно подали заявку. По закону, это делается как минимум за 10 дней, но они уведомили их лишь за два дня.
В результате мероприятие все же состоялось. Екатеринбуржцы могли наблюдать дорогие авто марок Porsche, Mercedes, Land Rover и других.