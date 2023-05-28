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Вор вынес из офиса «Россельхозбанка» в Екатеринбурге 5 миллионов рублей

28 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI
На 5 миллионов рублен ограбил «Россельхозбанк» в Екатеринбурге неизвестный налетчик. Это произошло ранним утром в отделении по улице Чайковского.

Известно, что мужчина напал на кассира с пистолетом – он приставил к голове женщины пистолет, сообщает telegram-канал Shot. Сделав это мужчина стал требовать ее достать деньги из сейфа.

Женщина достала для него около 2,5 млн рублей, еще порядка 30 тысяч долларов и одну тысячу евро, а также 17 монет из драгоценного металла. Взяв все это, грабитель убежал.

В полиции сказали, что возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ. Известно, что у злоумышленника есть характерная примета – борода. Следователи работают на месте, собирают доказательства, изучают видеозаписи и проворят другую работу.

Неизвестные ограбили салон сотовой связи в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Вор#Пистолет#Травматический пистолет#Ограбление#Банк#Криминал#Свердловская область
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