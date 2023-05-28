Вор вынес из офиса «Россельхозбанка» в Екатеринбурге 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Известно, что мужчина напал на кассира с пистолетом – он приставил к голове женщины пистолет, сообщает telegram-канал Shot. Сделав это мужчина стал требовать ее достать деньги из сейфа.
Женщина достала для него около 2,5 млн рублей, еще порядка 30 тысяч долларов и одну тысячу евро, а также 17 монет из драгоценного металла. Взяв все это, грабитель убежал.
В полиции сказали, что возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ. Известно, что у злоумышленника есть характерная примета – борода. Следователи работают на месте, собирают доказательства, изучают видеозаписи и проворят другую работу.