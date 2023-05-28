Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Так, в понедельник, 29 мая, в городе прогнозируется до +30 градусов тепла и ветер до 12 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.
Через день, 30 мая, в Нижнем Тагиле днем будет до +24 градусов тепла, а ветер уменьшится до 10 метров в секунду. 31 числа ветреность будет аналогичной, также потеплеет до +29 градусов тепла.
В первый летний день в городе будет до +23 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду. В пятницу, 2 июня, ожидается до +22 градусов тепла, а ветер нормализуется до отметки 7 метров в секунду.
В выходные прогнозируется до 26 градусов тепла, а также дождливая погода.