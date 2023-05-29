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13 лесных пожаров продолжают полыхать в Свердловской области

29 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
В Свердловской области остаются активны 13 лесных пожаров на утро 29 мая 2023 года.

Общая площадь действующих пожаров составляет 2,8 тысячи гектаров. При этом семь из них на площади 439 гектаров локализованы, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также за последние сутки в регионе было устранено 10 лесных пожаров общей площадью 534 гектара. Возгорания были потушены в Асбестовском, Гаринском, Талицком и Тугулымском ГО, а также в поселке Свободный.

«Закольцованы» пожары в Махневском ГО площадью 434 гектара, в Сухом Логе площадью 10 гектаров, а также в Березовском и Верхотурском ГО на площадях 9 и 5 гектаров.

В устранении природных возгораний участвует более 700 человек с использованием 80 единиц специальной техники.

Напомним, по данным Рослесхоз, пожароопасная обстановка в Свердловской области немного нормализовалась.

Ситуация с пожарами нормализовалась в Свердловской области
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