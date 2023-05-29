13 лесных пожаров продолжают полыхать в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Общая площадь действующих пожаров составляет 2,8 тысячи гектаров. При этом семь из них на площади 439 гектаров локализованы, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также за последние сутки в регионе было устранено 10 лесных пожаров общей площадью 534 гектара. Возгорания были потушены в Асбестовском, Гаринском, Талицком и Тугулымском ГО, а также в поселке Свободный.
«Закольцованы» пожары в Махневском ГО площадью 434 гектара, в Сухом Логе площадью 10 гектаров, а также в Березовском и Верхотурском ГО на площадях 9 и 5 гектаров.
В устранении природных возгораний участвует более 700 человек с использованием 80 единиц специальной техники.
Напомним, по данным Рослесхоз, пожароопасная обстановка в Свердловской области немного нормализовалась.