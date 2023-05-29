18-летний грузчик сжег заживо 4 человек под Новоуральском. Причиной стала ссора

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Мужчина обвиняется в убийстве четырех человек общеопасным способом.
Пожар случился на улице Совхозная в селе Тарасково. Молодой человек после ссоры со своим знакомым решил поджечь его и гостей. Он поджег во дворе горючие материалы. В момент совершения преступления молодой человек был нетрезв. В результате все четверо человек, которые были в доме, погибли.
Сам молодой человек сбежал и планировал скрыться, чтобы его не поймали. Однако представители Следственного комитета после обследования места и опроса очевидцев, а также с помощью сотрудников МЧС, выяснили, что причиной пожара стал поджог.
На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые, а также затребованы характеристики на каждого из участников дела. Сам поджигатель заключен под стражу, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в селе Тарасково дом сгорел полностью, а еще один лишился стены. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Подозреваемый, 18-летний молодой человек, работал грузчиком на местной агрофирме. В 2020 году он уже был судим за причинение вреда здоровью. Во время допроса он признался в содеянном и сообщил, что причиной конфликта стал долг.