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18-летний грузчик сжег заживо 4 человек под Новоуральском. Причиной стала ссора

29 мая 2023, 09:49
Фото: СК по Свердловской области

В гибели четырех человек в пожаре под Новоуральском обвиняется 18-летний грузчик

Пожар под Новоуральском, случившийся 27 мая 2023 года, произошел по причине поджога. В результате погибли 4 человека. 18-летнему молодому человеку уже предъявлено обвинение. Он сознался в содеянном.

Мужчина обвиняется в убийстве четырех человек общеопасным способом.

Пожар случился на улице Совхозная в селе Тарасково. Молодой человек после ссоры со своим знакомым решил поджечь его и гостей. Он поджег во дворе горючие материалы. В момент совершения преступления молодой человек был нетрезв. В результате все четверо человек, которые были в доме, погибли.

Сам молодой человек сбежал и планировал скрыться, чтобы его не поймали. Однако представители Следственного комитета после обследования места и опроса очевидцев, а также с помощью сотрудников МЧС, выяснили, что причиной пожара стал поджог.

Фото: СК по Свердловской области

На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые, а также затребованы характеристики на каждого из участников дела. Сам поджигатель заключен под стражу, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в селе Тарасково дом сгорел полностью, а еще один лишился стены. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Подозреваемый, 18-летний молодой человек, работал грузчиком на местной агрофирме. В 2020 году он уже был судим за причинение вреда здоровью. Во время допроса он признался в содеянном и сообщил, что причиной конфликта стал долг.

После смерти в пожаре 4 человек под Новоуральском возбуждено уголовное дело
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#Ирина Кирилова#Поджог#Пожар#Дом#Сгорел#Криминал#Свердловская область#Новоуральск
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