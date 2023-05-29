18-летний грузчик сжег заживо 4 человек под Новоуральском. Причиной стала ссора

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в селе Тарасково дом сгорел полностью, а еще один лишился стены. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Подозреваемый, 18-летний молодой человек, работал грузчиком на местной агрофирме. В 2020 году он уже был судим за причинение вреда здоровью. Во время допроса он признался в содеянном и сообщил, что причиной конфликта стал долг.