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Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели

29 мая 2023, 16:27
Фото: 1MI
Аномально жаркая погода в Свердловской области будет длиться до 3 июня 2023 года.

На протяжении текущей недели температура воздуха в среднем будет выше климатической нормы на семь и более градусов, рассказали в Гидрометцентре Свердловской области.

Помимо этого, по словам синоптиков, в регионе до 1 июня 2023 года будет длиться высокая пожароопасная обстановка.

Напомним, в региональном МЧС предупредили о том, что 30 мая в Свердловской области будут идти грозы. Кроме того, пронгозируется ветер с порывами до 17 м/с. Свердловчанам в этот день необходимо соблюдать меры безопасности во время непогоды.

Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Свердловскую область
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Прогноз погоды#Жара#Погода#Аномальная температура#Температура воздуха#Природа
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