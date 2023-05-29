Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
На протяжении текущей недели температура воздуха в среднем будет выше климатической нормы на семь и более градусов, рассказали в Гидрометцентре Свердловской области.
Помимо этого, по словам синоптиков, в регионе до 1 июня 2023 года будет длиться высокая пожароопасная обстановка.
Напомним, в региональном МЧС предупредили о том, что 30 мая в Свердловской области будут идти грозы. Кроме того, пронгозируется ветер с порывами до 17 м/с. Свердловчанам в этот день необходимо соблюдать меры безопасности во время непогоды.