Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели

Напомним, в региональном МЧС предупредили о том, что 30 мая в Свердловской области будут идти грозы. Кроме того, пронгозируется ветер с порывами до 17 м/с. Свердловчанам в этот день необходимо соблюдать меры безопасности во время непогоды.