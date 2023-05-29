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Более 60 жителей Екатеринбурга оштрафованы во время отдыха на берегах водоемов

29 мая 2023, 04:12
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Более 60 административных протоколов было составлено в отношении жителей Екатеринбурга в результате проверок МЧС и полиции на водоемах и в лесопарках города, которые прошли 27 мая 2023 года.

Больше всего административных протоколов было составлено за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

37 протоколов было составлено за распитие алкоголя в общественном месте, 21 протокол за мелкое хулиганство и двое человек были привлечены за неисполнение родительских обязанностей. Также было выявлено 10 нарушений пожарной безопасности: местные жители разводили открытый огонь.

Сотрудники полиции и спасатели провели с нарушителями разъяснительные беседы. Отдыхающие горожане при этом возмущались требованиям прекратить нарушать общественный порядок и соблюдать меры безопасности, в том числе и пожарной.

Напомним, почти две тысячи жителей Свердловской области были оштрафованы за несоблюдения противопожарного режима, который установлен в регионе с апреля 2023 года.

Около двух тысяч свердловчан оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима
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