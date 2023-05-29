Более 60 жителей Екатеринбурга оштрафованы во время отдыха на берегах водоемов

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Больше всего административных протоколов было составлено за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
37 протоколов было составлено за распитие алкоголя в общественном месте, 21 протокол за мелкое хулиганство и двое человек были привлечены за неисполнение родительских обязанностей. Также было выявлено 10 нарушений пожарной безопасности: местные жители разводили открытый огонь.
Сотрудники полиции и спасатели провели с нарушителями разъяснительные беседы. Отдыхающие горожане при этом возмущались требованиям прекратить нарушать общественный порядок и соблюдать меры безопасности, в том числе и пожарной.
Напомним, почти две тысячи жителей Свердловской области были оштрафованы за несоблюдения противопожарного режима, который установлен в регионе с апреля 2023 года.