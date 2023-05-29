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Четыре дома сгорели в Ревде. Пострадал мужчина

29 мая 2023, 10:30
Фото: Е1

В Ревде из-за разбушевавшегося пожара сгорели 4 дома

В Ревде разгорелся пожар, в результате которого пострадал человек и сгорело несколько частных домовладений.

Очевидцы сообщают, что пламя пробирается через железную дорогу и насыпь, которую создали местные жители, чтобы сдержать его. Все это происходит на улице Ильича.

По данным МЧС, горит четыре частных домовладения и надворные постройки. Спасатели прибыли на место и ликвидируют возгорание.

Фото: Е1

В 15:07 благодаря слаженным действиям огнеборцев пламя было локализовано на площади 350 квадратных метров. Пострадал один местный житель, который сейчас находится в больнице.

С пламенем сражаются 22 огнеборца и 8 единиц спецтехники. Они стараются потушить огонь в кратчайшие сроки.

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