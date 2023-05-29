Четыре дома сгорели в Ревде. Пострадал мужчина

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Очевидцы сообщают, что пламя пробирается через железную дорогу и насыпь, которую создали местные жители, чтобы сдержать его. Все это происходит на улице Ильича.
По данным МЧС, горит четыре частных домовладения и надворные постройки. Спасатели прибыли на место и ликвидируют возгорание.
В 15:07 благодаря слаженным действиям огнеборцев пламя было локализовано на площади 350 квадратных метров. Пострадал один местный житель, который сейчас находится в больнице.
С пламенем сражаются 22 огнеборца и 8 единиц спецтехники. Они стараются потушить огонь в кратчайшие сроки.