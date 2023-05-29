Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вечером 29 мая в Нижнем Тагиле сильный порывистый ветер сломал деревья во всех районах города. Читатель TagilCity.ru Ирина рассказала, что на улице Басова в Дзержинском районе дерево разломило напополам, а из-за упавших веток провисли провода и упал электрощиток.
Ветер был очень сильный, пыль столбом, немного покапало, — сообщила редакции жительница Вагонки.
Жители Нижнего Тагила в городских пабликах обмениваются фотографиями последствий ураганного ветра. Сообщают, что вся набережная «Тагильская лагуна» усыпана ветками. В ряде районов города люди фотографируют упавшие на автомобили деревья. Местные жители и коммунальные службы занимаются расчисткой территории.
Напомним, ранее пресс-служба регионального МЧС предупреждала о ветре до 17 метров в секунда, в связи с чем есть вероятность падения деревьев, слабых конструкций, а также обрывов электропроводов. В ведомстве не рекомендовали находиться под деревьями, рекламными баннерами, проводами и рядом с легкими постройками, разводить открытый огонь, пользоваться электроприборами, ехать в автомобиле.