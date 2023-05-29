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Деревья упали на автомобили и провода из-за ураганного ветра 29 мая в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 15:54
Фото: TagilCity.ru
29 мая в Нижнем Тагиле от сильных порывов ветра ломались деревья. Падение некоторых привело к обрыву проводов и ЧП с автомобилями.

Вечером 29 мая в Нижнем Тагиле сильный порывистый ветер сломал деревья во всех районах города. Читатель TagilCity.ru Ирина рассказала, что на улице Басова в Дзержинском районе дерево разломило напополам, а из-за упавших веток провисли провода и упал электрощиток. 

Ветер был очень сильный, пыль столбом, немного покапало, — сообщила редакции жительница Вагонки.
Видео: TagilCity.ru

Жители Нижнего Тагила в городских пабликах обмениваются фотографиями последствий ураганного ветра. Сообщают, что вся набережная «Тагильская лагуна» усыпана ветками. В ряде районов города люди фотографируют упавшие на автомобили деревья. Местные жители и коммунальные службы занимаются расчисткой территории.

Ураган в Нижнем ТагилеУраган в Нижнем Тагиле
Ураган в Нижнем ТагилеУраган в Нижнем Тагиле
Ураган в Нижнем ТагилеУраган в Нижнем Тагиле
Ураган в Нижнем ТагилеУраган в Нижнем Тагиле
Ураган в Нижнем Тагиле
Фото: «Типичный тагильчанин»

Напомним, ранее пресс-служба регионального МЧС предупреждала о ветре до 17 метров в секунда, в связи с чем есть вероятность падения деревьев, слабых конструкций, а также обрывов электропроводов. В ведомстве не рекомендовали находиться под деревьями, рекламными баннерами, проводами и рядом с легкими постройками, разводить открытый огонь, пользоваться электроприборами, ехать в автомобиле. 

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Вагоны#Свердловская область#Ветер#Сильный ветер#Ураган#Деревья#Происшествия#Эксклюзив#Видео
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