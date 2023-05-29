Напомним, ранее пресс-служба регионального МЧС предупреждала о ветре до 17 метров в секунда, в связи с чем есть вероятность падения деревьев, слабых конструкций, а также обрывов электропроводов. В ведомстве не рекомендовали находиться под деревьями, рекламными баннерами, проводами и рядом с легкими постройками, разводить открытый огонь, пользоваться электроприборами, ехать в автомобиле.