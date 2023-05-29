Дорожный инспектор из Первоуральска с позывным Дэпас погиб на СВО

На спецоперацию Дмитрий отправился в конце сентября 2022 года. Перед отъездом он успел дать интервью «PVK Первоуральск». Боец рассказал, что ранее служил срочную службу в дивизии оперативного назначения. Он был настроен позитивно и добавил, что в армию идет уже не в первый раз.