Дорожный инспектор из Первоуральска с позывным Дэпас погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
8 мая Дмитрий по заданию занимался эвакуацией раненых бойцов и в него попала противотанковая ракета. В результате он погиб, пишет Е1.
Информацию подтвердили в администрации Первоуральска. Там сообщили, что семье оказывается необходимая помощь в организации похорон.
На спецоперацию Дмитрий отправился в конце сентября 2022 года. Перед отъездом он успел дать интервью «PVK Первоуральск». Боец рассказал, что ранее служил срочную службу в дивизии оперативного назначения. Он был настроен позитивно и добавил, что в армию идет уже не в первый раз.
Также Дмитрий рассказал, что родные тяжело отреагировали на его убытие. Перед отправкой другие мужчины шутили, что мужчина будет их командиром.
В администрации Первоуральска добавили, что прощание с погибшим пройдет 31 мая в храме Святой Екатерины в Первоуральске.