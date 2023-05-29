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Дорожный инспектор из Первоуральска с позывным Дэпас погиб на СВО

29 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI

Дорожный инспектор из Первоуральска погиб на СВО

Житель Первоуральска Дмитрий Антропов погиб в ходе спецоперации. В родном городе он был известен как старший лейтенант ГИБДД. Он работал под позывным Дэпас.

8 мая Дмитрий по заданию занимался эвакуацией раненых бойцов и в него попала противотанковая ракета. В результате он погиб, пишет Е1.

Информацию подтвердили в администрации Первоуральска. Там сообщили, что семье оказывается необходимая помощь в организации похорон.

На спецоперацию Дмитрий отправился в конце сентября 2022 года. Перед отъездом он успел дать интервью «PVK Первоуральск». Боец рассказал, что ранее служил срочную службу в дивизии оперативного назначения. Он был настроен позитивно и добавил, что в армию идет уже не в первый раз.

Также Дмитрий рассказал, что родные тяжело отреагировали на его убытие. Перед отправкой другие мужчины шутили, что мужчина будет их командиром.

В администрации Первоуральска добавили, что прощание с погибшим пройдет 31 мая в храме Святой Екатерины в Первоуральске.

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