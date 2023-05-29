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ДТП с участием УАЗа и легкового автомобиля под Нижним Тагилом попало на видео

29 мая 2023, 04:38
Фото: 1MI
53-летний водитель УАЗа из Нижнего Тагила влетел в автомобиль 19-летнего молодого человека. Дорожное происшествие случилось на трассе Николо-Павловское — Алапаевск.

Водитель УАЗа в какой-то момент выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль, которым управлял 19-летний студент, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавший молодой человек был госпитализирован в больницу. Ему диагностировали ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также на его теле были повреждения.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Точную причину наезда водитель УАЗа назвать не смог. По словам тагильчанина, момент приключившейся аварии он не помнит. Оба водителя, ставшие участниками ДТП, находились в трезвом состоянии.

Напомним, 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки Daewoo Matiz протаранил заборное ограждение. В результате аварии мужчина получил сотрясение мозга.

В Нижнем Тагиле водитель снес забор и получил сотрясение мозга
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