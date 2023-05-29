ДТП с участием УАЗа и легкового автомобиля под Нижним Тагилом попало на видео

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:39
Водитель УАЗа в какой-то момент выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль, которым управлял 19-летний студент, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Пострадавший молодой человек был госпитализирован в больницу. Ему диагностировали ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также на его теле были повреждения.
Точную причину наезда водитель УАЗа назвать не смог. По словам тагильчанина, момент приключившейся аварии он не помнит. Оба водителя, ставшие участниками ДТП, находились в трезвом состоянии.
Напомним, 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки Daewoo Matiz протаранил заборное ограждение. В результате аварии мужчина получил сотрясение мозга.