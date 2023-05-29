ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в Свердловской области

Сеть была расположена около свердловских городов Невьянск и Первоуральск, а также около села Шайдуриха. За незаконную деятельность было проведено задержание пятерых производителей наркотиков и пятерых наркокурьеров, рассказали в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.