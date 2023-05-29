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ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в Свердловской области

29 мая 2023, 16:53
Фото: 1MI
В Свердловской области сотрудниками ФСБ была остановлена действовавшая сеть нарколабораторий, которая занималась распространением наркотиков по другим регионам.

Сеть была расположена около свердловских городов Невьянск и Первоуральск, а также около села Шайдуриха. За незаконную деятельность было проведено задержание пятерых производителей наркотиков и пятерых наркокурьеров, рассказали в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.

Также было изъято 22 кг запрещенных веществ, реактивы, а также специальное оборудование для изготовления и упаковочные материалы.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у молодого человека было обнаружено 50 граммов запрещенных веществ. Обвиняемый в данный момент находится под стражей.

50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Наркотики#Оборот наркотиков#Уголовное дело#Изготовление#Происшествия#Распространение
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