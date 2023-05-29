ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Сеть была расположена около свердловских городов Невьянск и Первоуральск, а также около села Шайдуриха. За незаконную деятельность было проведено задержание пятерых производителей наркотиков и пятерых наркокурьеров, рассказали в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.
Также было изъято 22 кг запрещенных веществ, реактивы, а также специальное оборудование для изготовления и упаковочные материалы.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у молодого человека было обнаружено 50 граммов запрещенных веществ. Обвиняемый в данный момент находится под стражей.