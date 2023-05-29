«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Редакция TagilCity.ru пообщалась с Татьяной Мокрецовой, директором Городского дворца молодежи, на базе которого открыли центр помощи, чтобы узнать самим и рассказать читателям, как работает штаб акции #МыВместе и какого рода помощь могут ожидать семьи мобилизованных.
В штабе организован колл-центр. К нам поступают заявки от семей мобилизованных. Они распределяются среди волонтеров, организаций и учреждений, оказывающих помощь по направлениям деятельности центра. А это и социально-бытовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь, — рассказывает Татьяна Мокрецова.
Как мы писали выше и объясняют сами сотрудники центра, сначала они узнают, в чём нуждаются обратившиеся за помощью, а затем подбирают профильного специалиста. Центр успешно функционирует больше полугода и сотрудники уже определили список самых часто задаваемых вопросов и в целом тех проблем, на решение которых тыловые воины бросают все свои силы:
Среди тех, кто обращается в центр, есть не только люди, нуждающиеся в помощи, но и те, кто готов оказать поддержку семьям мобилизованных не словами, а делами. Волонтеры центра #МыВместе проводят сбор гуманитарной помощи для семей военнослужащих, а также на нужды самих воинов.
Сотрудники штаба оказывают разную помощь семьям мобилизованных, в том числе ремонт бытовой техники, помощь с влажной уборкой и мытьем окон в квартирах.
Также волонтеры занимаются развозом продуктовых наборов, обеспечением детским питанием, средствами личной гигиены, подгузниками для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией отцов и мужей.
Помимо этого в центре регулярно консультируют по юридическим, финансовым и иным вопросам, возникающим у семей мобилизованных и семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
В случае необходимости волонтеры также оказывают первую психологическую помощь. Часть специалистов штаба специально прошла обучение в региональном отделении Красного Креста по обучению навыкам оказания первой психологической помощи, — отмечает Татьяна Мокрецова.
При поддержке администрации города семьи мобилизованных приглашаются на представления в Городской дворец молодежи и Нижнетагильский цирк и не только. Людям сейчас очень важно получать позитивные эмоции, отвлекаться от переживаний за близких и родных. Каждый волонтер штаба осознает значимость и важность своей деятельности.
Посещение цирковых представлений, купоны в развлекательные детские центры, кинотеатры, билеты на детские развлекательные шоу-программы. Этой зимой в рамках празднования Нового года в мероприятиях, елках, театрализованных представлениях приняло участие 2630 детей, каждый ребенок получил сладкий подарок, — рассказывает Татьяна Мокрецова.
В феврале 2023 года были организованны три крупных события: Гала-концерт регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский вечер», торжественное собрание в Нижнетагильском драматическом театре, а также совместно с Администрациями районов организовано поздравление семей с Днем защитника Отечества, в рамках которого 891 продуктовый набор был доставлен по адресам и вручен семьям участникам СВО.
В марте в Нижнетагильской филармонии был организован праздничный концерт-поздравление с Международным женским днем для 650 семей участников СВО. В том же месяце родственники воинов посетили музей природы и окружающей среды и Историко-краеведческий музей.
В мае в Городском дворце молодежи прошел моноспектакль «А нам нужна одна Победа» с участием заслуженного актера России Даниила Спиваковского.
В феврале Владислав Пинаев провел встречу с женами участников СВО в Штабе #МыВместе, в ходе которой супруги рассказали о своих мужьях — героях, высказали наболевшие вопросы и предложения по работе с молодежью и увековечению памяти воинов-тагильчан.
Начиная с апреля 2023 года, каждый вторник, на базе центра помощи ведутся приемы семей военнослужащих. На встречи приходят представители прокуратуры, глава города, заместители главы администрации, сотрудники социальных учреждений города Нижний Тагил.
Обратиться в центр помощи семьям мобилизованных граждан можно по адресу: улица Октябрьской революции, дом 44, кабинет 48. График работы центра: с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. Телефоны горячей линии по вопросам оказания помощи: +7 (90) 00-32-29-34, +7 (3435)34-29-34.
В состав городского штаба центра помощи входят руководители различных структур. В их числе управление МВД «Нижнетагильское», управление социальной политики, а также управление образования. Руководит центром помощи глава города Нижний Тагил — Владислав Пинаев.