«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле

Как мы писали выше и объясняют сами сотрудники центра, сначала они узнают, в чём нуждаются обратившиеся за помощью, а затем подбирают профильного специалиста. Центр успешно функционирует больше полугода и сотрудники уже определили список самых часто задаваемых вопросов и в целом тех проблем, на решение которых тыловые воины бросают все свои силы: