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«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле

29 мая 2023, 11:58
Фото: TagilCity.ru
#МыВместе. Октябрьской революции, дом 44.

На защите тыла или как работает центр помощи семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на базе Городского Дворца Молодежи с 12 октября работает центр помощи семьям мобилизованных. Сотрудники и волонтеры центра помогают родственникам тех, кто был призван на службу в зону СВО.

Как работает центр помощи мобилизованным в Нижнем Тагиле

Редакция TagilCity.ru пообщалась с Татьяной Мокрецовой, директором Городского дворца молодежи, на базе которого открыли центр помощи, чтобы узнать самим и рассказать читателям, как работает штаб акции #МыВместе и какого рода помощь могут ожидать семьи мобилизованных.

В штабе организован колл-центр. К нам поступают заявки от семей мобилизованных. Они распределяются среди волонтеров, организаций и учреждений, оказывающих помощь по направлениям деятельности центра. А это и социально-бытовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь, — рассказывает Татьяна Мокрецова.

С какие вопросами можно обратиться в центр помощи

Как мы писали выше и объясняют сами сотрудники центра, сначала они узнают, в чём нуждаются обратившиеся за помощью, а затем подбирают профильного специалиста. Центр успешно функционирует больше полугода и сотрудники уже определили список самых часто задаваемых вопросов и в целом тех проблем, на решение которых тыловые воины бросают все свои силы:

  • Какие виды льгот и выплат положены членам семей мобилизованных граждан?
  • Законно ли призвали мобилизованного гражданина?
  • Необходимо узнать о месте нахождения мобилизованного гражданина, а также местонахождение добровольца.
  • Отказ от кредитных каникул в банке.
  • Вопросы, касающиеся предоставления единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины. Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
  • Вопросы по срокам выплат «зарплаты» мобилизованных.
  • Как получить справку из военкомата.
  • Помощь социально-бытовая.

Как помочь семьям мобилизованных участников СВО

Среди тех, кто обращается в центр, есть не только люди, нуждающиеся в помощи, но и те, кто готов оказать поддержку семьям мобилизованных не словами, а делами. Волонтеры центра #МыВместе проводят сбор гуманитарной помощи для семей военнослужащих, а также на нужды самих воинов.

Городской Дворец молодежи Городской Дворец молодежи
Городской Дворец молодежи Городской Дворец молодежи
Городской Дворец молодежи

Сотрудники штаба оказывают разную помощь семьям мобилизованных, в том числе ремонт бытовой техники, помощь с влажной уборкой и мытьем окон в квартирах.

Также волонтеры занимаются развозом продуктовых наборов, обеспечением детским питанием, средствами личной гигиены, подгузниками для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с мобилизацией отцов и мужей.

Помимо этого в центре регулярно консультируют по юридическим, финансовым и иным вопросам, возникающим у семей мобилизованных и семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В случае необходимости волонтеры также оказывают первую психологическую помощь. Часть специалистов штаба специально прошла обучение в региональном отделении Красного Креста по обучению навыкам оказания первой психологической помощи, — отмечает Татьяна Мокрецова.

Мероприятия для семей и детей мобилизованных

При поддержке администрации города семьи мобилизованных приглашаются на представления в Городской дворец молодежи и Нижнетагильский цирк и не только. Людям сейчас очень важно получать позитивные эмоции, отвлекаться от переживаний за близких и родных. Каждый волонтер штаба осознает значимость и важность своей деятельности.

Посещение цирковых представлений, купоны в развлекательные детские центры, кинотеатры, билеты на детские развлекательные шоу-программы. Этой зимой в рамках празднования Нового года в мероприятиях, елках, театрализованных представлениях приняло участие 2630 детей, каждый ребенок получил сладкий подарок, — рассказывает Татьяна Мокрецова.

В феврале 2023 года были организованны три крупных события: Гала-концерт регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский вечер», торжественное собрание в Нижнетагильском драматическом театре, а также совместно с Администрациями районов организовано поздравление семей с Днем защитника Отечества, в рамках которого 891 продуктовый набор был доставлен по адресам и вручен семьям участникам СВО.

В марте в Нижнетагильской филармонии был организован праздничный концерт-поздравление с Международным женским днем для 650 семей участников СВО. В том же месяце родственники воинов посетили музей природы и окружающей среды и Историко-краеведческий музей.

В мае в Городском дворце молодежи прошел моноспектакль «А нам нужна одна Победа» с участием заслуженного актера России Даниила Спиваковского.

В феврале Владислав Пинаев провел встречу с женами участников СВО в Штабе #МыВместе, в ходе которой супруги рассказали о своих мужьях — героях, высказали наболевшие вопросы и предложения по работе с молодежью и увековечению памяти воинов-тагильчан.

Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВОВладислав Пинаев встретился с семьями участников СВО
Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВО
Фото: Пресс-служба Администрации города Нижний Тагил

Начиная с апреля 2023 года, каждый вторник, на базе центра помощи ведутся приемы семей военнослужащих. На встречи приходят представители прокуратуры, глава города, заместители главы администрации, сотрудники социальных учреждений города Нижний Тагил.

Владислав Пинаев встретился с семьями участников СВО в Нижнем Тагиле
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Адрес и телефон центра помощи семьям мобилизованных

Обратиться в центр помощи семьям мобилизованных граждан можно по адресу: улица Октябрьской революции, дом 44, кабинет 48. График работы центра: с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. Телефоны горячей линии по вопросам оказания помощи: +7 (90) 00-32-29-34, +7 (3435)34-29-34.

Адрес центра ул. Октябрьской революции, 44Адрес центра ул. Октябрьской революции, 44
Адрес центра ул. Октябрьской революции, 44
Фото: TagilCity.ru

В состав городского штаба центра помощи входят руководители различных структур. В их числе управление МВД «Нижнетагильское», управление социальной политики, а также управление образования. Руководит центром помощи глава города Нижний Тагил — Владислав Пинаев.

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