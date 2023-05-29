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Published Сегодня, 14:37

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Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Свердловскую область

29 мая 2023, 14:37
Фото: 1MI
Грозы и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 30 мая 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве сообщили, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, есть вероятность падения деревьев, слабых конструкций, а также обрывов электропроводов.

Кроме того, свердловчанам не рекомендуется находиться под деревьями, рекламными баннерами, проводами и рядом с легкими постройками, разводить открытый огонь, пользоваться электроприборами, ехать в автомобиле.

Напомним, в Свердловской области было продлено предупреждение о смоге до 3 июня 2023 года.

Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области
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#Свердловская область#Прогноз погоды#Погода#Грозы#Сильный ветер#Природа#Елизавета Зиборова
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