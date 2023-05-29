Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В ведомстве сообщили, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, есть вероятность падения деревьев, слабых конструкций, а также обрывов электропроводов.
Кроме того, свердловчанам не рекомендуется находиться под деревьями, рекламными баннерами, проводами и рядом с легкими постройками, разводить открытый огонь, пользоваться электроприборами, ехать в автомобиле.
Напомним, в Свердловской области было продлено предупреждение о смоге до 3 июня 2023 года.