Стало известно, что ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле планирует построить на своей территории новый цех по производству пека. Комбинат утверждает, что выбросы в атмосферу после внедрения технологии будут нулевыми. Пекококсовый блок на Коксохиме, по словам собеседника TagilCity.ru, является основным источником выбросов. Примечательно, что результаты общественных слушаний по поводу этого цеха (который в теории наконец сделает воздух в Тагиле чистым) ЕВРАЗ НТМК не афиширует ни в собственных пресс-релизах, ни в лояльных СМИ, ни через своих депутатов.