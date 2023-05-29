Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Неблагоприятные метеорологические условия в Нижнем Тагиле в мае 2023 года на минувшей неделе продлили в пятый раз, до вечера 29 мая. За прошлую неделю редакция TagilCity.ru делала не только ежедневные замеры состояния воздуха у вокзала, но и объезд по нескольким районам Нижнего Тагила. Традиционно в период НМУ мы проверяем, чем дышат жители города. 24 мая во время такого объезда мы зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 2,5 раза на Сухоложском поселке.
За четыре дня недели (остальные УГМС еще не выложила) пост на Сухоложском поселке регистрировал превышения ПДК вредных веществ 21 раз. Это были диоксид азота, оксид азота, сероводород и даже аммиак. Итого вместе с замерами редакции за неполную неделю было 24 превышения ПДК вредных веществ.
Примечательно, что превышения выбросов пункт УГМС на Сухоложском поселке ловил в том числе в ночное время или рано утром. Тагильчане стали подозревать ЕВРАЗ НТМК (именно он находится ближе всего к Сухоложскому) в чрезмерных выбросах в период НМУ в ночное время. По действующему законодательству предприятия при режиме НМУ должны снижать выбросы, однако в Нижнем Тагиле приборы пока снижений не показывают.
Стало известно, что ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле планирует построить на своей территории новый цех по производству пека. Комбинат утверждает, что выбросы в атмосферу после внедрения технологии будут нулевыми. Пекококсовый блок на Коксохиме, по словам собеседника TagilCity.ru, является основным источником выбросов. Примечательно, что результаты общественных слушаний по поводу этого цеха (который в теории наконец сделает воздух в Тагиле чистым) ЕВРАЗ НТМК не афиширует ни в собственных пресс-релизах, ни в лояльных СМИ, ни через своих депутатов.
Отходя от темы воздуха, перейдем к воде. В Нижнем Тагиле выделены 4,5 млн рублей на капремонт западной системы очистных сооружений. Также в Нижне-Выйском сквере начался капремонт трубопровода.
Нарушения экологического законодательства ежегодно допускает агрокомплекс «Горноуральский». На его счету десятки предписаний от надзорных ведомств, в их числе и требования обеспечить соблюдение установленного норматива предельно допустимых выбросов и «реализовать эффективные мероприятия, направленные на недопущение превышения установленного норматива ПДВ».
На месте массовой вырубки деревьев ради добычи платины под Нижним Тагилом все-таки появились саженцы сосен. В Минэкологии региона редакции TagilCity.ru рассказали, что артель «Нейва» высадила сосны, сейчас они высотой около 15 см. Надеемся, что все деревья приживутся и жители Висима вновь увидят рядом со своими домами сосновый бор, а не опустошенные старателями земли.