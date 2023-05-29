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Лес в районе Верхней Черемшанки горит в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 10:53
Днем 29 мая в Нижнем Тагиле произошло возгорание леса в районе Верхней Черемшанке. Добровольцы пожарной дружины выехали на место пожара.

Разгорается верховой пожар, сообщил редакции TagilCity.ru руководитель пожарной дружины Павел Фетисов.

Горит верховой пожар в районе Верхняя Черепанова. Складываемся и выезжаем на место, — рассказал доброволец.

Как пояснил Павел Фетисов, в районе, о котором идет речь, достаточно много лесов. По какой причине возник пожар, пока неизвестно. На месте работают волонтеры, экипированные рюкзаками РП-18. 

На месте уже работают спасатели МЧС. 

Пожарная дружина помогает спасателям тушить пожар на Верхней ЧеремшанкеПожарная дружина помогает спасателям тушить пожар на Верхней Черемшанке
Пожарная дружина помогает спасателям тушить пожар на Верхней Черемшанке
Фото: TagilCity.ru
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