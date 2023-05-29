Лес в районе Верхней Черемшанки горит в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Разгорается верховой пожар, сообщил редакции TagilCity.ru руководитель пожарной дружины Павел Фетисов.
Горит верховой пожар в районе Верхняя Черепанова. Складываемся и выезжаем на место, — рассказал доброволец.
Как пояснил Павел Фетисов, в районе, о котором идет речь, достаточно много лесов. По какой причине возник пожар, пока неизвестно. На месте работают волонтеры, экипированные рюкзаками РП-18.
На месте уже работают спасатели МЧС.