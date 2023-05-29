Лидером рейтинга по загрязнению водоемов стала Свердловская область

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В прошлом году было зафиксировано 514 случаев сильного загрязнения и 133 - экстремально высокого загрязнения. Это число - больше четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений водоемов в целом по России, пишет Ура.ру со ссылкой на консалтинговую сеть FinExpertiza.
Отмечается, что произошло это из-за обилия промышленных предприятий. В связи с этим экология региона традиционно испытывает на себе серьезную нагрузку, добавили специалисты.
В целом в регионе зафиксировано 647 случаев загрязнений, из них 514 — сильных, а еще 133 – экстремально сильных.
Вслед за Свердловской областью самыми грязными назвали Мурманскую, Московскую и Новгородскую. Далее по списку идут ХМАО, Смоленская и Челябинская область.