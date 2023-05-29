TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Изображение материала

Лидером рейтинга по загрязнению водоемов стала Свердловская область

29 мая 2023, 13:20
Фото: 1MI
Свердловская область вошла в число лидеров по уровню загрязнения водоемов. Регион возглавил анти-топ по количеству случаев загрязнения рек.

В прошлом году было зафиксировано 514 случаев сильного загрязнения и 133 - экстремально высокого загрязнения. Это число - больше четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений водоемов в целом по России, пишет Ура.ру со ссылкой на консалтинговую сеть FinExpertiza.

Отмечается, что произошло это из-за обилия промышленных предприятий. В связи с этим экология региона традиционно испытывает на себе серьезную нагрузку, добавили специалисты.

В целом в регионе зафиксировано 647 случаев загрязнений, из них 514 — сильных, а еще 133 – экстремально сильных.

Вслед за Свердловской областью самыми грязными назвали Мурманскую, Московскую и Новгородскую. Далее по списку идут ХМАО, Смоленская и Челябинская область.

Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления
Узнать подробнее
Читайте также:
Единственный водоем под Нижним Тагилом признали безопасным для купанияВ уральском поселке закрыли магазин из-за слива нечистот в водоемМУП «ЖКХ» Ачита вел сброс канализационных стоков в местный водоем
#Елена Озерова#Свердловская область#Водоемы#Рейтинг#Загрязнеения#Экология
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Сегодня, 07:20
Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
27 мая 15:09
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Сегодня, 04:38
«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
27 мая 11:37
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
26 мая 06:51
Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей
Сегодня, 05:15