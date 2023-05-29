Лидером рейтинга по загрязнению водоемов стала Свердловская область

В прошлом году было зафиксировано 514 случаев сильного загрязнения и 133 - экстремально высокого загрязнения. Это число - больше четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений водоемов в целом по России, пишет Ура.ру со ссылкой на консалтинговую сеть FinExpertiza.