«Миллиард деревьев»: СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Акция прошла в рамках соглашения с Правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. По этому договору СУМЗ проводит регулярную высадку деревьев. Всего за несколько лет в Ревде и Первоуральске высажено 7,3 тысячи саженцев березы, сосны, липы, рябины, ивы и 49 000 сеянцев ели на общую сумму 6,9 млн рублей.
Этот положительный опыт правительством оценен, министерство природных ресурсов поддерживает и участвует практически во всех экологических акциях СУМЗа и других предприятий региона, — отметил принявший участие в мероприятии министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Также рябиновую аллею из 100 молодых деревьев высаживали депутат Законодательного собрания области Александр Серебренников, руководитель Уральского межрегионального Росприроднадзора Роман Тужиков, глава Ревды Татьяна Клепикова, председатель Думы Ревды Андрей Мокрецов, директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, волонтёры СУМЗа и кадеты школы №1.
Деревья, лес — это легкие планеты. Здорово, что в восстановлении «легких» участвуют дети. Они еще раз подтверждают тезис, что экология — это дело каждого, — сказал Роман Тужиков.
Как отмечают организаторы акции, высадка деревьев вдоль дорог не только преображает городское пространство, но и компенсирует выбросы автомобильного транспорта.
Заботу о молодых деревцах возьмет на себя администрация в лице Управления городским хозяйством, заявила глава округа Татьяна Клепикова.
Мы уже не один год высаживаем разные культуры деревьев, и будем продолжать. Мероприятия у нас расписаны до 2030 года: это и высадки деревьев, и зарыбление, — пояснил директор СУМЗа Багир Абдулазизов.
АО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота.