«Миллиард деревьев»: СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде

Акция прошла в рамках соглашения с Правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. По этому договору СУМЗ проводит регулярную высадку деревьев. Всего за несколько лет в Ревде и Первоуральске высажено 7,3 тысячи саженцев березы, сосны, липы, рябины, ивы и 49 000 сеянцев ели на общую сумму 6,9 млн рублей.