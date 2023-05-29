Мощный тайфун "Мавар" приближается к Японскому архипелагу, вызывая дожди

Атмосферное давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 45 метров в секунду, с порывами до 60 метров. "Мавар" проходит к юго-востоку от Японского архипелага и ожидается, что 2 июня он достигнет острова Исигаки в префектуре Окинава, а на следующий день он затронет основной остров южной части страны, пишет 360tv.ru.