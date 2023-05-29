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Published Сегодня, 09:34

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Мощный тайфун "Мавар" приближается к Японскому архипелагу, вызывая дожди

29 мая 2023, 09:34
На юго-востоке от Японского архипелага приближается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", который вызывает обильные осадки. Японское Главное метеорологическое управление (JMA) присвоило ему второй порядковый номер в текущем сезоне и предупреждает о его опасности на своем веб-сайте.

Атмосферное давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 45 метров в секунду, с порывами до 60 метров. "Мавар" проходит к юго-востоку от Японского архипелага и ожидается, что 2 июня он достигнет острова Исигаки в префектуре Окинава, а на следующий день он затронет основной остров южной части страны, пишет 360tv.ru.

Тайфун перемещается относительно медленно и сопровождается сильными порывистыми ветрами и проливными дождями. Он вызвал проливные дожди на юго-западе и востоке Японии, которые продолжатся в течение недели. Метеорологи предупреждают, что в выходные, 3 и 4 июня, "Мавар" может изменить свое направление и двинуться в сторону востока.

В сентябре 2022 года Южная часть Японии была атакована тайфуном "Хиннамнор", который лишил электричества 4,3 тысячи домов на территории Окинавы.

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