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Мужчина с ручкой напал на военного в кепке с буквой Z в Екатеринбурге

29 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
Мужчина напал на военного в кепке с буквой Z. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Случилось все в зале ожидания в ночь на 27 мая.

Пострадавший ждал рейса в Сочи. Он отправился в военный госпиталь, чтобы пройти лечение. Он пригласил еще одного мужчину, чтобы ожидать вместе. Однако собеседник возмутился говором военного из Ростовской области. Сначала он попросил у официанта нож, а затем выхватил ручку и попытался ей ударить военного в шею. Официанту удалось его оттащить.

Вызванные на место полицейские отказались задерживать мужчину. Там заявили, что могут только выписать штраф за нецензурные выражения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

Очевидец добавляет, что нападавший сел на самолет до Барнаула, а военный вылетел в Сочи. В Управлении на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что уже занимаются выяснением подробностей.

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#Ирина Кирилова#Нападение#Аэропорт#Кольцово#Военные#Екатеринбург
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