Мужчина с ручкой напал на военного в кепке с буквой Z в Екатеринбурге

Пострадавший ждал рейса в Сочи. Он отправился в военный госпиталь, чтобы пройти лечение. Он пригласил еще одного мужчину, чтобы ожидать вместе. Однако собеседник возмутился говором военного из Ростовской области. Сначала он попросил у официанта нож, а затем выхватил ручку и попытался ей ударить военного в шею. Официанту удалось его оттащить.