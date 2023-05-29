Мужчина с ручкой напал на военного в кепке с буквой Z в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Пострадавший ждал рейса в Сочи. Он отправился в военный госпиталь, чтобы пройти лечение. Он пригласил еще одного мужчину, чтобы ожидать вместе. Однако собеседник возмутился говором военного из Ростовской области. Сначала он попросил у официанта нож, а затем выхватил ручку и попытался ей ударить военного в шею. Официанту удалось его оттащить.
Вызванные на место полицейские отказались задерживать мужчину. Там заявили, что могут только выписать штраф за нецензурные выражения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Очевидец добавляет, что нападавший сел на самолет до Барнаула, а военный вылетел в Сочи. В Управлении на транспорте МВД России по УрФО рассказали, что уже занимаются выяснением подробностей.